Правление VNĪ покинула Сигита Январе, став третьим руководителем, покинувшим предприятие в декабре

27 декабря работу в Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) покинула член правления Сигита Январе, сообщает агентство LETA. Она стала третьим высокопоставленным должностным лицом, покинувшим предприятие в декабре этого года.

В предприятии сообщили, что Январе решила принять новые профессиональные вызовы. Она проработала в VNĪ более двух лет.

Её место временно займет директора Юридического управления компании Оярс Валкерс. Он будет отвечать за информационные технологии, юридическую сферу и закупки.

На данный момент в правлении VNĪ работает Андрис Варна, Янис Ивановскис-Пигитс и Валкерс.

6 декабря работу в совете VNĪ покинул его председатель Мартиньш Бичевскис, сообщив, что доволен достижениями предприятия и ближайшие месяцы он хочет посвятить гандболу. 27 декабря ушел в отставку ещё один член совета VNĪ - Ансис Грасманис. Он это объяснил тем, что хочет посвятить больше времени проектам по сотрудничеству с Европейским банком Реконструкции и развития.

На данный момент в совете предприятия работает только один член - Инта Комисаре. Запланировано, что 6 января начнет работать новый председатель совета Ренарс Гришкевичс.