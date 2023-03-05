Правление Восточной больницы утвердило стратегию развития на ближайшие шесть лет

Утверждена стратегия развития Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) на 2023–2028 годы. Она определяет основные цели развития больницы и достижимые результаты.

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Руководители стационаров, клиник и отделений, врачи и средний медицинский персонал, а также вспомогательный персонал принимали активное участие в создании стратегии больницы, сообщает пресс-служба RAKUS.

Стратегия больницы предусматривает движение к аккредитации Латвийского онкологического центра, чтобы внедрить методическое управление лечения и уходом за онкологическими больными в Латвии и единый мультидисциплинарный подход к каждому онкологическому больному — от диагностики до паллиативной и хосписной помощи.

"Создание онкологических путей для пациентов с более чем 30 видами опухолей поможет лучше понять каждый этап лечения и их последовательность. Наша цель — улучшить доступ к диагностическим исследованиям для онкологических больных, внедрить комплексный подход к лечению рака, а также способствовать повышению доступности услуг по реабилитации", - отмечает крупнейшая латвийская больница.

"Высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также прогресс малоинвазивной хирургии создают потребность в разработке инновационной терапевтической радиологии и малоинвазивных хирургических методов, которые позволят не только более оперативно замечать и диагностировать проблемы со здоровьем, но и лечить их более мягко, что позволит больному быстрее выздороветь и вернуться к социально активной жизни.

Клиника неотложной медицины и приема пациентов (NMPUK) по-прежнему будет крупнейшим поставщиком неотложной медицинской помощи в стране. Здесь представлен наиболее полный профиль неотложной помощи. NMPUK является единственным местом в Латвии, где оказывается неотложная медицинская помощь микрохирургическим и токсикологическим больным, а также пациентам с политравмой, поэтому мы планируем дальнейшую рационализацию и стандартизацию лечения неотложных пациентов", - сообщает Восточная больница.

"Учитывая, что латвийское общество в целом также стареет и уже около пятой части населения Латвии старше 65 лет, в будущем увеличится доля пациентов с несколькими хроническими заболеваниями и тремя-четырьмя конкурирующими диагнозами. Поэтому важно обеспечить набор комплексных медицинских услуг для указанных пациентов, которые будут предоставляться в стационаре "Бикерниеки".

"Также стратегия больницы предусматривает сохранение ведущей роли и оказание медицинской помощи пациентам во время вспышек, эпидемий и пандемий различных опасных инфекций, как это произошло во время пандемии Covid-19. В дальнейшем мы обеспечим раннюю диагностику опасных инфекций, а также полирезистентных микроорганизмов и дальнейшее секвенирование генома возбудителя для проведения необходимого эпидемиологического расследования.

Проекты развития больничной инфраструктуры будут реализовываться в соответствии со строгим разделением инфекционных и неинфекционных потоков пациентов. Будем продвигать и развивать лечение инфекционных заболеваний в амбулаторных и дневных стационарах. Одной из наиболее важных будущих целей, определенных в стратегии больницы, является предоставление качественных медицинских услуг, основанных на опыте пациентов", - уточняет RAKUS.

В правление рижской Восточной больницы входят Алексей Вишняков, профессор Харалдс Плаудис, Каспарс Плуме и Андис Пинкулис.