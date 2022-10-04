Правление "За!" ушло в отставку, взяв на себя политическую ответственность за провал на выборах

Председатель правления и все правления партии "Движение "За!" ушло в отставку в полном составе, взяв на себя политическую ответственность за провал на выборах в Сейм, сообщает LETA.

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Председатель партии — министр здравоохранения Даниэль Павлютс, его заместитель — экс-министр внутренних дел и депутат Сейма Мария Голубева, исполнительный директор — Мик Целминьш. Также в правлении состоят Лайма Гейкина, Мартиньш Штейнс, Улдис Думиньш, Улдис Зупа, Даце Блуке, Петерис Бетхерс, Вита Анда Терауда, Инесе Вайка и Петерис Винькелис.

Члены правления продолжат выполнять свои обязанности до внеочередного конгресса, который назначен на 3 декабря. На этом конгрессе будет выбрано новое правление и председатель.

Уходящее в отставку правление считает, что "За!" должно и дальше продолжать свой путь в политической и общественной жизни Латвии, но нужны организаторские, финансовые и репутационные ресурсы.