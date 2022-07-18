Право голоса для неграждан и выбор языка обучения. "Согласие" подало списки кандидатов в депутаты Сейма

В понедельник, 18 июня, социал-демократическая партия "Согласие" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списки кандидатов в депутаты Сейма 14-го созыва. Политическая партия идет на выборы с девизом "За народ! За справедливость! За Латвию!".

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Кто локомотивы?

Список "Согласия" в Риге возглавит председатель партии Янис Урбанович, который также на данный момент является депутатом Сейма. Лидером списка Латгале объявлена парламентарий Регина Лочмеле, первым номером в видземском списке будет покинувший Сейм Иварс Зариньш, а в курземском — заместитель председателя парламентской фракции "Согласия" Валерий Агешин. Тем временем, список в Земгале возглавит адвокат Александр Казачков — ранее он был членом правления партии "Республика", а также является ее сооснователем.

Знакомые и новые лица

Из нынешних 18 парламентских депутатов от партии "Согласие" в 14-й Сейм планируют пройти 16, поскольку Инга Голдберга и Владимир Никонов решили не баллотироваться на грядущих выборах.

В списках также числятся и муниципальные депутаты. Например, в выборах будут участвовать депутаты столичной думы Анна Владова, Игорь Соломатин, Андрей Козлов и Раймондс Рубикс.

Однако среди опытных политиков латвийцы увидят и новые лица. Например, третьим после Урбановича и Андрея Клементьева в рижском списке числится латвийский боксер Майрис Бриедис — европарламентарий от "Согласия" Нил Ушаков на своей странице опубликовал видеоролик со спортсменом, в котором Бриедис объявляет о своем решении баллотироваться.

Кроме того, 13-м номером в списке указан журналист, обозреватель газеты "Вести Сегодня" Абик Элкин.

Что обещают?

Партия также утвердила предвыборную программу под лозунгом "За народ! За справедливость! За Латвию!". Вот основные обещания политической силы:

избрание президента Латвии на всенародных выборах;

изменение нынешней избирательной системы на мажоритарную систему выборов по одномандатным избирательным округам, с возможностью отзыва депутатов, утративших доверие электората;

к 2025 году предоставить негражданам право голосовать на муниципальных выборах наравне с гражданами;

введение системы электронного голосования;

переход к социально-ориентированной рыночной экономике;

краткосрочное или долгосрочное снижение налогов на различные категории товаров и услуг как для потребителей, так и для производителей;

государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг;

помощь отдельным категориям жителей путем предоставления им единовременных пособий;

обеспечение более широких возможностей выбора языка обучения в учреждениях образования всех уровней в соответствии с вызовами времени и требованиями рынка труда, а также с учетом пожеланий самих учащихся и их родителей;

создание полноценной и функционирующей системы образования и профессиональной переквалификации в течение всей жизни.

Каковы шансы?

Сейчас "Согласие" представлено в парламенте 18 депутатами. На выборах в нынешний 13-й Сейм за "Согласие" проголосовали 19,8% избирателей.

В июне за политическую партию были готовы проголосовать, по данным опроса SKDS, 7,6% респондентов. Это третье место в политическом топе вслед за правящими "Новым Единством" и Национальным объединением.

Здесь можно ознакомиться с полной версией списков кандидатов в депутаты Сейма и программой партии "Согласие".