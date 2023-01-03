Право на работу в Латвии получили 38 449 беженцев из Украины

Виды на жительство с правом на работу получили 38 449 беженцев из Украины, сообщает МВД.

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С 1 января вступает в силу план помощи украинским беженцам в 2023 году. Предполается, что расходы составят 214 073 012 евро, для этого в бюджете потребуется дополнительно 204,3 миллиона. С помощью иностранных финансовых инструментов планируется привлечь 9,7 миллиона.

На первые полгода планируется потратить 102 180 567 евро, а летом правительство будет принимать решение о дальнейшем финансировании.

План предполагает, что в 2023 году могут въехать 40 000 новых беженцев.