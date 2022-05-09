Правоохранительные органы 9 мая будут работать в соответствии со специальным планом

Правоохранительные органы в понедельник, 9 мая, будут работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественной безопасности.

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Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее призвал жителей Латвии не приходить сегодня к памятнику в парке Победы в Риге, в парк Дубровина в Даугавпилсе и к другим памятникам, чтобы не способствовать российской пропаганде.

Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.

Полиция будет следить за передвижением людей у памятника в парке Победы в Риге и его окрестностях, чтобы предотвратить риски скопления. Окрестности памятника будут огорожены барьерами с целью более эффективного контроля потоков людей.

В интервью Латвийскому радио Рукс подчеркнул, что нарушений сегодня допускать нельзя, и, если таковые будут зафиксированы, то виновникам нужно считаться с ответственностью — начиная с административной и заканчивая уголовной.

Начальник Госполиции отметил, что определенные риски провокаций сегодня существуют. Полиция провела превентивную работу, чтобы их устранить.

На вопрос о том, как полиция будет реагировать на возложение цветов. Рукс ответил, что полиция будет действовать в соответствии с действующими нормами. Хотя возлагать цветы не запрещено, начальник Госполиции призвал делать это только в местах захоронений.

Для контроля за порядком в Даугавпилсе и Латгальском регионе Госполиция привлекла дополнительны ресурсы из Риги и других региональных управлений полиции. В других городах и микрорайонах столицы сегодня также будет больше полиции.

Полиция будет следить за тем, чтобы не использовались стилизованная форма, георгиевские ленточки, символы "Z" и "V", которые российская армия использует в Украине, а также другие символы, прославляющие и оправдывающие войну. Полиция предупреждает, что использование флагов России, флагов так называемых Донецкой и Луганской народной республик или просто флагов красного цвета сегодня также будет расцениваться как символика в поддержку российской агрессии.

Госполиция сообщает, что при выявлении противозаконных действий инструменты совершения административных правонарушений могут быть изъяты и даже конфискованы в соответствии с законом об административной ответственности, в том числе автомобили.

В этом году 9 и 10 мая по всей Латвии запрещено также использование пиротехнических изделий.

Полиция напоминает, что за противозаконные действия, прославление войны и агрессии, хулиганство могут грозить и административная, и уголовная ответственность.

Движение, остановка и стоянка транспорта на улицах вокруг парка Победы в Риге сегодня будут ограничены, поэтому полиция призывает людей, ежедневные маршруты которых пролегают в направлении парка, заблаговременно выбрать другой маршрут. С ограничениями необходимо считаться и возле Саласпилсского мемориала.

Служба государственной безопасности (СГБ) ранее заявила, что 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации, и правоохранительные органы провели превентивные беседы с десятками прокремлевски настроенных лиц.

СГБ призывает население сегодня не приходить к памятнику советским воинам в парке Победы и другим памятникам, прославляющие оккупацию Латвии.

В этом году 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв на Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня.

Собрания людей и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, СГБ считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том числе жителей Латвии, которые погибли или пострадали от коммунистического режима СССР.

Неуважением считается и индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любые другие публичные действия в поддержку России. В то же время эти действия являются косвенным оправданием нынешних военных преступлений России, указала СГБ.

Анализ информации, проведенный СГБ, показывает, что существуют риски провокаций и конфронтации 9 мая, особенно в обычных местах проведения мероприятий.

Хотя в стране запрещена организация массовых мероприятий, 9 мая могут быть предприняты попытки обойти запрет. Также есть риски конфронтации между прокремлевски настроенными лицами и представителями общественности, осуждающими агрессию России против Украины.

СГБ призывает людей воздержаться от реакции на провокационные действия, а также не участвовать в противоправных действиях. СГБ напоминает, что за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также за действия, направленные на межнациональную рознь, предусмотрено уголовное наказание.

Людей, располагающих информацией о запланированных на 9 мая провокациях, просят обращаться в СГБ по телефону 67 208 964, электронной почте dd@vdd.gov.lv в любое время суток.

Как сообщалось, в начале апреля Сейм принял закон об объявлении 9 мая Днем памяти жертв и пострадавших на Украине. Кроме того, введен запрет на использование пиротехнических изделий 9 и 10 мая 2022 года.

Государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений не будут организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия в эти дни и не будут выдавать разрешения на проведение массовых мероприятий. Органы местного самоуправления вправе принять решение о запрете на проведение собраний, шествий или пикетов, за исключением случаев, когда вид и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру дня памяти жертв на Украине.

Срок действия закона истекает 11 мая.

Ранее Рижская дума объявила, что комплекс памятника в парке Победы признан небезопасным, поэтому доступ к нему частично ограничен.