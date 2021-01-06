Православное Рождество в Латвии: богослужения в храмах пройдут с учетом чрезвычайной ситуации

В праздничные дни в православных храмах Латвии пройдут Рождественские богослужения. Количество участников таких служб будет ограничено, поскольку, согласно правилам, действующим во время режима чрезвычайной ситуации, это зависит от площади и вместительности храма.

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В Латвийской Православной Церкви пояснили, что о вместительности каждого храма, а также о времени праздничных богослужений можно узнать непосредственно в каждом конкретном храме. Обычно на входе в церкви размещены объявления.

Чтобы уточнить время богослужений и вместительность храма, можно заранее позвонить в церковь и получить там точную информацию. Координаты храмов можно найти здесь.

Чтобы избежать большого скопления людей, количество приходящих на службу верующих будут контролировать на входе в храм. Обязательное условие для того, что пройти на богослужение, это наличие защитной маски.

Также в ЛПЦ отмечают, что вечером по ЛТВ состоится трансляция записи Архиерейского богослужения в Христорождественском соборе, которая пройдет в 17.00. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, в декабре 2020 года Министерство юстиции Латвии заявило, что во время рождественских богослужений в местах проведения любых религиозных мероприятий одновременно может находиться количество людей, не превышающее 20% максимального числа посетителей, которых может вместить конкретное помещение. На каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв. м площади.

Вечером 6 января, в канун празднования Рождества Христова митрополит Рижский и всея Латвии Александр совершит Всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Христова (Рига, бульвар Бривибас, 23). Начало Архиерейского богослужения в 17.00.

Этим вечером будет также совершено еще одно праздничное вечернее богослужение в канун празднования Рождества Христова. Начало богослужения в 21.00.

В самый день праздника Рождества Христова — 7 января — в кафедральном соборе Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии:

в 06.30 — ранняя Божественная литургия

в 09. 00 — Праздничную Божественную литургию совершит митрополит Рижский и всея Латвии Александр.



В канун праздника православных и староверов с Рождеством поздравил президент Латвии Эгил Левитс. "Сила Латвии — это наши люди, их добрые мысли, вдохновляющие действия и тепло по отношению к другим членам общества", — заявил он. Глава государства призывал каждого найти в себе на Рождество прощение, благодарность и доброту, а также способность смотреть с надеждой в будущее и поддерживать окружающих людей.

