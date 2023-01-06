Православные и староверы Латвии отмечают Рождество

7 января латвийские православные и старообрядцы отмечают Рождество, а 6 января — Сочельник. Это второй по значимости праздник после Пасхи, день, когда, как считается, в Вифлееме родился младенец Иисус.

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В эти дни в храмах проходят праздничные богослужения. В православном кафедральном соборе Рождества Христова на Рождество традиционно проходят архиерейские службы с участием митрополита Александра. В сочельник пройдет всенощное бдение (начало в 17:00) и ночная литургия (начало в 23:30). 7 января утром богослужение начнется в 8:00.

Ночные рождественские службы пройдут и во многих других церквях Латвии, например, в рижском храме Александра Невского или в Троице-Задвинской церкви. В некоторых церквях будет только утреннее богослужение.

Сочельник — день, когда соблюдается самый строгий пост. Традиционно ничего не едят до первой звезды. С 7 января и вплоть до праздника Крещения Господня, который будет отмечаться 19 января, у православных верующих будут продолжаться святки. В этот период отменяется пост в среду и пятницу, а в народной традиции на святки веселятся, устраивают гуляния и гадают.

В Латвии проживает более 300 000 православных, действует 117 православных приходов и три монастыря (два женских и один мужской). Богослужения в храмах проходят, в основном, на русском языке, но есть и латышские приходы.

По данным на 2018 год в Латвии насчитывается 46 000 староверов. В Риге действует Гребенщиковская община. Это крупнейшая в мире беспоповская старообрядческая община. Многие староверы проживают в Даугавпилсе. Даугавпилс — единственный в мире город, где действуют 6 поморских старообрядческих храмов. Один из самых крупных — храм Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы. С расписанием его рождественских богослужений можно ознакомиться здесь.

Вместе с Русской православной церковью Рождество в ночь на 7 января (по Юлианскому календарю, или новому стилю) встречают Грузинская, Сербская, Иерусалимская Церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.