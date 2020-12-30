Праздничную иллюминацию в Риге будут отключать в 21:00
Foto: F64

Чтобы люди не толпились и не нарушали коронавирусные ограничения, праздничную подсветку в микрорайонах Риги будут отключать в 21:00. 31 декабря ее отключат уже в 18:00.

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С 30 декабря по 10 января расписание праздничной иллюминации будет таким:

  • В Анниньмуйжсом парке дорожка "В поисках чуда" (Brīnumu meklējot) будет подсвечена с 12:00 до 21:00;
  • В Плявниекской березовой роще арт-объект Sals будет подсвечен 16:00 до 21:00;
  • В парке Дзегужкалнса с 16:00 до 21:00 можно будет смотреть фрагменты концертов Раймонда Паулса и Зигфрида Муктупавелса "Как снега на вершинах гор" (Kā sniegi kalnu galotnēs);
  • В парке Эбелмуйжсас световая инсталляция "Планета — парк Эбелмуйжас" работает с 16:00 до 21:00;
  • Проект "В звездном саду" в Саркандаугаве подсвечен с 16:00 до 21:00;
  • "Сад отражений" в Бикирниекском лесу можно посмотреть с 12:00 до 21:00.

Самоуправление предупреждает, что если опять будут собираться толпы, подсветку придется выключить вообще.

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