Праздничную подсветку Бикерниекского леса и Анниньмуйжского парка временно прекратят
Foto: F64

Рижское самоуправление приняло решение на время прекратить праздничную подсветку Бикерниекского леса и Анниньмуйжского парка, потому что посмотреть на иллюминацию собирается слишком много человек, что создает риск заражения Covid-19.

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Освещение будет переделано таким образом, чтобы подсвеченные объекты были разнесены на большее расстояние. О возобновлении подсветки будет сообщено отдельно.

На Дзегужклансе, в парке Эбельмуйжас, в парке Саркандаугавас и в березовой роще в Плявниеках иллюминация остается и будет работать до 10 января.

Как сообщалось, на выходных гулять по освещенным тропам в рижских микрорайонах собралось слишком много людей. Это противоречит изначальному плану избежать массового скопления людей, которые ехали бы за праздничным настроением в центр города.

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