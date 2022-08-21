Праздник города обошелся Риге в этом году в 1,3 млн евро

Общий бюджет летней культурной программы Риги на 2022 год составляет около 1,3 миллиона евро, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Однако городская дума не уточняет, сколько стоило празднование 821-летия Риги в этом году, объясняя это тем, что в этом году "Праздник Риги" не проводится, поэтому затраты не сопоставимы с трехдневным "Празднованием Риги", как это произошло в другие годы.

В 2021 году "Рижский фестиваль" также не состоялся, и Рижская летняя культурная программа стоила 381 341 евро. В 2020 году "Рижский фестиваль" обошелся 399 746 евро, а в 2019 году — в 493 535 евро.

Хотя затраты из года в год несопоставимы, в Рижской думе призывают учитывать, что ситуация в мире и последствия пандемии Covid-19 повлияли и на сферу культуры, удорожав различные услуги. И услуги артистов, и техническая поддержка теперь стоят дороже.

Общая культурная программа лета 2022 года в Риге продлится почти 60 дней в различных районах столицы, что сделает культурные мероприятия доступными не только для рижан и гостей города из Латвии, но и для иностранных туристов. В целом на культурные мероприятия в Риге в этом году запланирован больший бюджет, чем во время пандемии Covid-19, когда массовые мероприятия вообще нельзя было проводить долгое время.

При этом финансирование праздничных мероприятий немного ниже, чем до Covid-19, отмечают в думе.

Данные Рижской думы о финансировании программы "Культурные мероприятия" с 2018 по 2022 год показывают, что в этом году на мероприятия было выделено больше, чем в предыдущие два года. В этом году совет выделил на эти цели 3 111 894 евро, в 2021-м — 2 115 624 евро, а в 2020-м — 2 338 025 евро. До пандемии на культурные мероприятия выделялось больше: в 2019 году — 3 644 995 евро, в 2018 году — 5 607 908 евро.