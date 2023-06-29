Праздник к нам приходит: в Риге введут существенные ограничения для автомобилистов

С приближением XXVII Праздника песни и танца во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на стоянку и стоянку транспортных средств. При необходимости автомобили будут принудительно эвакуированы в ближайшее разрешенное для стоянки место, предупреждает администрация Рижской думы.

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Ограничения на парковку вступят в силу с четверга, 29 июня, и продлятся до воскресенья, 9 июля. Запрет на остановку и паркову будет действовать каждый день с 19: 00 до 22.00 либо с 20:00 до 23:59.

Ограничения затронут участки улиц Аспазияс, Кришьяна Барона, Альфреда Калниня, Оскара Калпака, Меркеля, Архитекту, Элизабетес, Пилс, Сканстес, Спорта, Зирню, Весетас, Ханзас, Лабораторияс, Висвалжа, Бирзниекса Упиша, Лаймдотас, Гиппократа, Илукстес, Буртниеку, Маскавас, Даугавгривас, Августа Деглава, Агенскална, Икшкилес, Тербатас и многие другие городские улицы.

Стоянки предприятия Rīgas satiksme на подпадающих под ограничения улицы будут временно закрыты.

Интерактивная карта и новейшая подробная информация об ограничениях движения доступная на сайте самоуправления.