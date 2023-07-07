Праздник песни и танца: ограничения движения и дополнительные рейсы общественного транспорта в выходные

8 и 9 июля пройдут заключительные масштабные мероприятия юбилейного Праздника песни и танца. В субботу, 8 июля, состоится на стадионе "Даугава" состоится заключительное танцевальное представление Mūžīgais dzinējs, а в воскресенье, 9 июля — на большой эстраде Межапарка завершающий вокальный концерт Kopā Augšup. Соответственно, на маршрутах общественного транспорта, проходящих рядом с местами проведения мероприятий, организуются дополнительные рейсы, также в этих районах Риги действуют ограничения движения для личного автотранспорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Запрет или ограничения движения

В субботу, 8 июля, с 7.00 и до 9.00, а затем с 15.00 и до завершения генеральной репетиции концерта Kopā Augšup, а также в воскресенье, 9 июля, с 15.00 и до завершения концерта Kopā Augšup будут действовать ограничения движения в Межапарке. Оба дня движение транспорта будет ограничено или даже запрещено:

на участке улицы Эзермалас от проспекта Межа до улицы Стокхолмас;

на участке проспекта Межа от улицы Эзермалас до улицы Инчукална;

на участке проспекте Кокнесес от проспекта Сигулдас до проспекта Межа;

на участке проспекта Виестурса от проспекта Межа до проспекта Остас.

Еще с 5 июля и до 10 июля закрыт для движения проспект Остас, исключая выезд с территории Межапарка.

В субботу, 8 июля, с 20.00 и до завершения танцевального представления Mūžīgais dzinējs на улицах Аугшиела, Стадиона и на участке улицы Яня Асара от улицы Ата и до улицы Пернавас также будет ограничено или закрыто движение.

Карта ограничений движения во время праздника — здесь.

Запреты на остановка и стоянку

Еще с начала праздничной недели и до 6.00 утра понедельника, 10 июля действуют запреты на остановку и стоянку автомашин:

на улице Виляну, у здания на улице Виляну 13 и на улице Пурвциема, на подъездном пути и стоянке у здания по улице Ницгалес 22.

в Межапарке машины не могут останавливаться и пароваться: на всей протяженности проспекта Остас, на обеих сторонах проспекта Межа на участке от улицы Эзермалас до улицы Инчукална, на проспекте проспекта Сигулдас от проспекта Межа до улицы Эзермалас, на участке улицы Эзермалас от улицы Анны Саксе до проспекта Межа, на участке проспекта Кокнесес от проспекта Сигулдас до проспекта Межа, на участке правой стороны проспекта Виестура в направлении от здания по адресу проспекта Виестура 35А и до въезда в Межапарк на проспекте Виестура, на подъездной улице к входу в Рижский зоопарк, на автобусном кольце перекрестка проспекта Межа и улицы Гатартас, а также на участке и в направлении улицы Миера от улицы Палидзибас до улицы Таллинас.

на участке улицы Тербатас от от улицы Бруниниеку до улицы Матиса;

на участке улицы Огрес у здания по улице Огрес 9, на площадке у здания по улице Кроню 1А, на стоянке на проспекте Остас у здания на улице Морес 18.

До 23.00 8 субботы, 8 июля, запрещены остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне улицы Сканстес на участке от улицы Спорта до улицы Роберта Хирша.

До 22.00 воскресенья, 9 июля, остановка и стоянка запрещены на обеих сторонах улицы Тербатас на участке от сквера Бауманя до улицы Элизабетес.

До 6.00 воскресенья, 9 июля, действует и запрет на остановку и стоянка на участке улицы Матиса от улицы Вагону до улицы Пернавас.

Общественный транспорт: 8 июля, стадион "Даугава"

В связи с представлением Mūžīgais dzinējs в субботу, 8 июля, вводится специальный троллейбусный маршрут "Центральный вокзал-стадион "Даугава" (перекресток улицы Яня Асара и улицы Пернавас). Троллейбусы начнут перевозить пассажиров по этому маршруту с 18.00 от остановки на Центральном вокзале (там, где оставналиваются стандартно 11-й, 18-й и 23-й троллейбусы), далее по улицам Марияс, Чака, Стабу, Авоту и Яня Асара. По специальному маршруту троллейсы будут курсировать с 5-7-минутным интервалом.

Чтобы участникам и гостям танцевального представления было удобнее добраться до стадиона "Даугава" будут пущены дополнительные рейсы на следующих маршрутах:

5-й троллейбус с 18.00 и до начала концерта будет курсировать от больницы Страдиня и до конечной остановки с интервалом в 8-10 минут;

22-й троллейбус с 18.30 и до начала концерта будет курсировать до конечной с интервалом в 5-6 минут;

6-й автобус с 19.15 и до начала концерта будет курсировать от конечного пункта на улицы Абренес с интервалом в 7-10 минут;

52-й автобус с 19.30 и до начала концерта будет от конечного пункта на улицы Абренес с интервалом в 7-14 минут.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После завершения концерта на всех указанных маршрутах общественного транспорта будут организованы дополнительные рейсы. Также до 3.00 ночи общественный транспорт будут курсировать из центра по следующим маршрутам в самые крупные микрорайоны Риги:

1-й, 5-й, 7-й, 10-й, 11-й трамвайные маршруты;

4-й, 9-й, 14-й, 15-й, 17-й, 18-й, 22-й и 27-й троллейбуссные маршруты;

3-й, 11-й, 18-й, 24-й, 25-й, 37-й, 50-й, 51-й и 53-й автобусные маршруты, а также маршрут, объединяющий маршруты NN 12, 23 и 26 (следует по Каменному мосту).

Общественный транспорт: 8 июля, Межапарк

Вечером 8 июля в Межапарке состоится генеральная репетиция заключительного концерта Kopā. Augšup (туда тоже можно купить билеты, и зрители будут). Но дополнительные рейсы общественного транспорта ориентированы преимущественно на тех, кому предстоит выступать на концерте.

Поэтому в субботу будут курсировать дополнительные рейсы 11-го трамвая, связывающего центр города (улица Аусекля) и Межапарк. С 6.55 утра трамваи будут курсировать с интервалом в 10 минут, начиная с 7.50 — с интервалом в 5-6 минут.

Утром из Плявниеков будут организованы два дополнительных рейса 48-го автобусы в 7.07 и 7.18. С 8.25 и до 9.29 утра автобусы этого маршрута будут курсировать с интервалом в 7-10 минут.

После генеральной репетиции будут организованы дополнительные рейсы на трамвайных и автобусных маршрутах — согласно пассажирскому потоку.

Общественный транспорт: 9 июля, Межапарк

9 июля, в день концерта Kopā. Augšup, трамваи 11-го маршрута с 15.00 будут курсировать каждые 2-3 минуты.

3-й троллейбусный маршрут будет 9 июля с 15.00 продлен до Межапарка. Стандартно 3-й троллейбус следует от Центрального вокзала до Саркандаугавы. Однако в вокресенье троллейбусы будут передвигаться далее по улицы Тилта, пересекать Саркандаугавский железнодорожный переезд и далее курсировать по проспекту Межа до проспекта Кокнесес. Этот маршрут будет называться 3А. Троллейбусы по этому маршруту будут курсировать каждые 10-12 минут.

9-й автобус, начиная с 14.58, будет курсировать с конечной на улице Абренес с интервалом в 10-12 минут.

48-й автобус, начиная с 15.20, будет курсировать с конечной у Плявникского кладбища с интервалом в 9-10 минут.

После завершения концерта будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. До 3.00 ночи из центра города общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам в самые крупные микрорайоны Риги:

1-й, 5-й, 7-й, 10-й, 11-й трамвайные маршруты;

4-й, 9-й, 14-й, 15-й, 17-й, 18-й, 22-й и 27-й троллейбуссные маршруты;

3-й, 11-й, 18-й, 24-й, 25-й, 37-й, 50-й, 51-й и 53-й автобусные маршруты, а также маршрут, объединяющий маршруты NN 12, 23 и 26 (следует по Каменному мосту).

Также вечером 9 июля и в ночь с 9 на 10 июля (после концерта) будут организованы и дополнительные рейсы электричек. Перед началом концерта дополнительная электричка стартует с Центрального вокзала в 19.04 (станции следования далее — "Земитаны", "Браса", "Саркандаугава", "Мангали"). После полуночи со станции Мангали и далее по этому маршруту в сторону Риги будет осуществлено 13 рейсов электричек (один из них — в Елгаву, один — в Тукумс). Расписание рейсов электричек — здесь.