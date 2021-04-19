Праздник песни и танца предлагается проводить в эпидемиологически безопасных краях

Если XII Праздник песни и танца школьной молодежи будет проводиться в эпидемиологически безопасных краях и небольших коллективах, его проведение во второй половине лета этого года не поставит под угрозу ни участников, ни зрителей, заявил лидер Новой консервативной партии (НКП), министр юстиции Янис Борданс после заседания по сотрудничеству коалиции.

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За организацию праздника отвечает Министерство образования и науки, возглавляемое представителем НКП Илгой Шуплинской. По словам Борданса, партии коалиции в понедельник пришли к выводу, что Праздник песни и танца школьной молодежи может состояться, но в формате, который "никоим образом не подвергнет опасности здоровье детей и взрослых".

Министр юстиции отметил, что в настоящее время разрешены занятия по интересам на свежем воздухе в группах до десяти человек. В то же время ведется мониторинг того, в каких регионах Латвии праздник может состояться. По мнению Борданса, нынешняя интенсивная вакцинация от Covid-19 должна существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию ко второй половине лета, когда запланирован праздник.

Борданс подчеркнул, что во время праздника нужно будет соблюдать все меры безопасности, а также необходимо разработать технические детали для безопасного проведения этого мероприятия в разных регионах Латвии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в коалиции состоялись обширные дискуссии о проведении праздника и во вторник правительство рассмотрит подготовленные Министерством образования и науки варианты организации праздника. Премьер подчеркнул, что Праздник песни и танца в этом году, конечно, не состоится в его традиционном понимании, ведь это невозможно из-за пандемии. То, в какой форме праздник может состояться, для политиков пока открытый вопрос.

Представитель Национального объединения, депутат Сейма Ритвар Янсонс отметил, что праздник Праздник песни и танца школьной молодежи может быть проведен только на добровольной основе, то есть сами школьники и их родители должны решить, хотят ли они в этом году принимать участие в таком мероприятии.

Как сообщила агентству LETA министр образования и науки Илга Шуплинска, окончательное решение о проведении праздника планируется принять в конце учебного года, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.