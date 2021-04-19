Праздник песни и танца в этом году в традиционной форме не состоится
Foto: No LNKC arhīva

В понедельник, 19 апреля, правление Новой консервативной партии встретилось со своей представительницей в правительстве, министром образования и науки Илгой Шуплинской. В итоге было принято решение из-за эпидемиологической ситуации не проводить в этом году XII Праздник песни и танца в его традиционной форме.

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"Мы осознаем, что праздник песни является одной из самых важных традиций народной культуры, которая укрепляла латышей сквозь столетия, однако нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволяет нам провести праздник в традиционной форме", — привели Delfi в партии слова лидера НКП Яниса Борданса.

Проведение Праздника песни в привычном формате возможно лишь в том случае, если как минимум 60% жителей Латвии будут привиты от Covid-19, а общий уровень заболеваемости коронавирусом в стране будет намного ниже нынешнего, считают эпидемиологи.

В прошлом году из-за распространения Covid-19 Праздник песни и танца школьной молодежи, который должен был состояться 6-12 июля 2020 года, был перенесен на 2021 год.

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