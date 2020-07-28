Праздник Риги в этом году пройдет без массовых гуляний и фейерверка

Рижская дума сообщила о том, что в августе столица, несмотря ситуацию с Covid-19, будет праздновать свой 819-й день рождения. На этот раз самоуправление обойдется без массовых гуляний на набережной Даугавы и на центральных площадях города. Не запланирован и фейерверк. Вместо этого гостям и жителям Риги советуют "пускаться в неспешные прогулки, посещая различные окраины города" и "ходить с друзьями на экскурсии, наслаждаясь гостеприимством ресторанов и кафе, а также участвуя в спортивных мероприятиях".

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На Домской площади с 14 по 16 августа будет установлен экран, на котором можно будет смотреть прямой эфир с различных праздничных концертов, которые пройдут на Саркандаугаве, Югле, в Агенскалнсе, парке Аркадияс, Иманте, Калнциемском квартале и других местах.

Для детей предусмотрена специальная праздничная программа в Спикери, Межапарке и Спилве.