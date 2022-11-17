Празднование 18 ноября в Риге: Вантовый мост на сутки закроют для пешеходов и велосипедистов

С 17 часов четверга, 17 ноября, до 18 часов пятницы, 18 ноября, будет закрыто движение пешеходов, велосипедов и электросамокатов на пешеходной и велосипедной дорожке по обеим сторонам Вантового моста.
Предвидя возможное скопление людей на Вантовом мосту, было принято решение на время праздника закрыть мост для движения пешеходов и велосипедистов из соображений безопасности. В Рижской думе напомнили, что мост безопасен для ежедневных нагрузок, однако при более высоких нагрузках возможны риски безопасности.
Самоуправление призывает жителей пользоваться городским общественным транспортом 18 ноября, который в праздник будет бесплатным.
Как сообщалось ранее, во время празднования 18 ноября в Риге будут введены существенные изменения движения. Уже с вечера 17 ноября будет закрыто движение на набережной 11 Ноября. Кроме того, 18 ноября будет закрыто движение транспортных средств на Каменном мосту.