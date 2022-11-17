Празднование 18 ноября в Риге: Вантовый мост на сутки закроют для пешеходов и велосипедистов
Foto: LETA

С 17 часов четверга, 17 ноября, до 18 часов пятницы, 18 ноября, будет закрыто движение пешеходов, велосипедов и электросамокатов на пешеходной и велосипедной дорожке по обеим сторонам Вантового моста.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предвидя возможное скопление людей на Вантовом мосту, было принято решение на время праздника закрыть мост для движения пешеходов и велосипедистов из соображений безопасности. В Рижской думе напомнили, что мост безопасен для ежедневных нагрузок, однако при более высоких нагрузках возможны риски безопасности.

Самоуправление призывает жителей пользоваться городским общественным транспортом 18 ноября, который в праздник будет бесплатным.

Как сообщалось ранее, во время празднования 18 ноября в Риге будут введены существенные изменения движения. Уже с вечера 17 ноября будет закрыто движение на набережной 11 Ноября. Кроме того, 18 ноября будет закрыто движение транспортных средств на Каменном мосту.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Школа = cтресс. Как с ним бороться?