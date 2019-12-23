Празднование Нового года: перекроют набережную и введут ограничения движения

В связи с празднованием Нового года местами в Риге будет ограничено движение, также будет закрыта набережная 11 ноября, сообщает пресс-служба Рижской думы.

С 20 часов 30 декабря до 15 часов 1 января будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

на набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас;

на улице прилегающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги (между ул. Яуниела и Полю гате).

В свою очередь с 22 часов 30 декабря до 15 часов 1 января будет запрещено движение транспортных средств:

на набережной 11 ноября от Каменного моста до ул.Муйтас

на Полю гате, от набережной 11 ноября до ул.Пилс

на Бискапа гате от площади Гердера до набережной 11 ноября

а параллельной прилегающей к Старой Риге улице от ул. Яуниела до Бискапа гате и Полю гате.

Также с 18 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет закрыто движение на ул. Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади (исключая машины с выданными Рижской думой пропусками).

С 22 часов 30 декабря до 15 часов 1 января будет организовано двухстороннее движение на ул. Пилс, на участке от Полю гате до Домской площади, на участке от ул. Пилс до ул. Екаба.

Обращаем внимание на то, что с 8 часов 30 декабря до 7 часов 1 января будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на дамбе АВ, а также с 23.30 31 декабря до 00.20 1 января в случае необходимости будет закрываться движение транспортных средств на ул. Кугю, ул. Триядибас, на участке от ул. Кугю до ул. Старая Руса, на съезде с Каменного моста на ул. Кугю, на ул. Мукусалас под Каменным мостом и на Каменном мосту.