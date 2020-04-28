Предлагается ограничить продолжительность экзаменов в 12-х классах тремя часами

Планируется, что продолжительность централизованных экзаменов в 12-х классах не превысит трех часов и во время экзаменов школьники будут использовать средства индивидуальной защиты, заявил директор Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Гунтар Цатлакс, подчеркнув, что решение еще должно принять правительство.

ГЦСО рассматривает возможность сократить количество заданий, не меняя общей сложности экзаменов. Также Цатлакс отметил, что во время экзаменов не будет предусмотрено перерывов.

Руководитель ГЦСО подчеркнул, что организаторы экзаменов находятся в постоянном контакте с Минздравом, и экзамены и консультации перед ними будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций экспертов. Планируется, что учащиеся должны будут соблюдать дистанцию 2 метра и использовать маски для лица, которые, как и средства дезинфекции, обеспечит государство.

После долгих дискуссий было принято решение отменить экзамены в 9-х классах, учащиеся которых закончат учебный год с оценками из аттестатов успеваемости.

Экзамены для 12-х классов планируется в период со 2 июня по 7 июля, а для тех школьников, которые не смогут сдать их в это время, предусмотрен дополнительный срок с 9 по 30 июля.

Выдача сертификатов об образовании пока запланирована на 24 июля.