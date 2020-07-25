Предлагается установить ограничение в два срока для работы в должности омбудсмена

Ряд депутатов парламента от партий "Новое Единство" и "Для развития/За!" предлагают внести в закон изменения, касающиеся утверждения омбудсмена в должности, в том числе установить ограничение в два срока для работы в должности омбудсмена.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предлагается определить, что омбудсмен не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Для нынешнего омбудсмена Юриса Янсонса это уже второй срок в должности.

Также предложенные парламентариями поправки предполагают, что вместо нынешних пяти кандидатуру омбудсмена должны будут выдвигать по меньшей мере десять депутатов.

Планируется также повысить требования для кандидатов на должность, определив, что претендент на должность омбудсмена должен иметь по меньшей мере степень магистра или эквивалентную ей, владеть латышским и по меньшей мере двумя иностранными языками.

Предлагается также лишить омбудсмена административного иммунитета, как это было сделано с депутатами Сейма и судьями.

Сейм должен принять решение о передаче этих поправок на рассмотрение комиссий.