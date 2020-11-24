Предлагается ввести более строгие ограничения в сфере образования и спорта

Министерство здравоохранения предлагает из-за роста заболеваемости Covid-19 ввести более строгие ограничения в сфере образования и спорта, сообщила на пресс-конференции директор департамента общественного здравоохранения Минздрава Санта Ливиня.

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Планируется, что для учащихся 1-6-х классов, если школа решила проводить учебный процесс на месте, на одного учащегося должно быть обеспечено не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски. Если эти требования обеспечить невозможно, школа должна перейти на удаленное обучение.

В сфере образования для взрослых, в вузах и учреждениях профессионального образования практические занятия, которые невозможно провести удаленно, должны будут организовываться в группах до десяти человек с соблюдением двухметровой дистанции.

Более строгие требования планируется установить и для спортивных клубов, где в помещениях можно будет проводить только индивидуальные тренировки, предусмотрев на одного человека не менее 15 квадратных метров площади, а общее заполнение помещений не должно превышать 20% максимально возможного количества людей.