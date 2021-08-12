Предлагают обязать депутатов Сейма привиться от Covid-19, либо из своего кармана оплачивать анализы

Депутат Сейма Кришьянис Фелдманис (НКП) выступил с предложением обязать депутатов Сейма получить сертификат Covid-19, чтобы Сейм мог возобновить очную работу в сентябре, передает LETA.

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Депутат подал соответствующие поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19. По сути, Фелдманис предлагает обязать депутатов привиться. В противном случае они должны оплачивать анализы на Covid-19 из своего кармана. Исключение составляют политики, переболевшие Covid-19 в последние полгода.

Фелдманис объяснил, что вакцинация — это единственный способ бороться с заболеванием и вернутся к нормальной жизни. В свою очередь, качественная работа Сейма в соответствии с правилами и процедурами будет способствовать своевременному процессу принятия и разработки законов. Фелдманис считает, что это поможет Сейму более оперативно принимать решения. К тому же политик считает, что это будет сигналом для общества, что вакцинам можно доверять.

Как уже сообщалось, новые поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 подразумевают, что у работодателей появится право увольнять работников без сертификата Covid-19 о вакцинации или факте болезни. Этот же законопроект вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий — медиков, работников социального ухода и учителей.