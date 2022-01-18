Предлагают оповещать водителей об экстремальных условиях вождения с помощью SMS

В понедельник, 18 января из-за метели, гололедицы и ураганного ветра на большей части дорог Латвии образовались экстремальные условия для вождения, поэтому Latvijas valsts ceļi (LVC) предлагает впредь оповещать водителей о таких ситуациях. Это можно делать, в том числе с помощью телефонных сообщений.

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Также LVC отмечает, что такие экстремальные условия для вождения, какие были в понедельник, в Латвии впервые за последние десятилетия. По наблюдениям специалистов, дороги обледенели мгновенно, к тому же речь шла не об одном или двух участках - льдом покрылись все главные дороги в радиусе 100 километров вокруг Риги и в Курземе. Установились чрезвычайные условия, при которых невозможно было обрабатывать дороги в соответствии с требованиями Кабинет министров.

LVC обеспечивает круглосуточную работу диспетчеров, которые обобщают информацию от уборщиков, метеорологов и пользователей. Именно водители первыми сталкиваются с затруднениями на дорогах и предоставленная ими информация зачастую самая оперативная.

Как сообщалось, в понедельник вечером на всей территории Латвии обледенели дороги, движение было затруднено. Очевидцы делились фотографиями и видео, на которых было видно, что отдельные участки шоссе были настолько скользкими, что с них слетал даже транспорт, который передвигался со скоростью пешеходов.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 32 человека.