"Предложить денег Пескову, чтобы он табуреткой…" Самое важное из интервью Херманиса Лариной

Худрук НРТ Алвис Херманис вышел на стрим "Честно говоря" в Youtube и рассказал бывшей ведущей радио "Эхо Москвы" Ксении Лариной о разрыве с Россией, космическом разочаровании Мироновым, символизме Хаматовой, разговоре на русском языке с Меркель, иной цивилизации русских и необходимости хитрого плана, как переиграть войну… Публикуем самые важные моменты.
С момента вторжения российских войск в Украину Алвис Херманис регулярно выставляет посты на своей странице в фейсбук. Сообщает, что все латвийские "русские — наши". Что все же местные русскоязычные — путинисты. Что среди оппозиционных россиян этнических русских не так уж и много. Что русские "чемпионы мира по мазохизму: как поэтично описать и 50 разными способами отразить и вкусить свои страдания и неудачи", вместо создания рациональных идей, как победить войну… Своими размышлениями на эту тему он поделился и в интервью своей давней знакомой журналистке Ксении Лариной.
Начался разговор с рассказа о взаимоотношениях Херманиса с русской и российской культурой. По миру режиссер поставил 20-30 спектаклей по русским авторам, а в России — только "Рассказы Шукшина". Его звали ставить оперу в Большом театре, но случился Крым — режиссер публично осудил аннексию и отказался ехать. Тогда Латвия включила в "черный список" трех российских музыкантов. А в зеркальный список попал Херманис: "Я был ответом Кобзону, но без парика". Спектакль "Горбачев" ставился и репетировался в Риге и в "зуме". Херманис лишь раз решился на поездку в Москву — для личной встречи с Горбачевым, о которой тот просил.
О спектакле "Горбачев". "Это была моя наивность. Для нашего поколения Горбачев был символом свободы, он принес свободу слова… В советское время он мимикрировал и проскочил через фильтры (компартии). На спектакль приходили все кремлевские дяди, кроме первой персоны. Но ничего не поняли. Но спектакль был не для них — для общества…
До меня дошли слухи из Москвы, что Миронов собирается менять актрису (на роль Раисы, которую играла Чулпан Хаматова), что мне кажется запредельным сатанизмом. Уже экскурсия Жени в Мариуполь мне никоим образом непонятна. Ну какая логика за этим может быть? Легитимизировать ситуацию? Показать, что актриса — предательница и мы ее заменим?
О поездке Миронова в Мариуполь. "Я представил, что Россия разбомбила Новый Рижский театр, приехал Миронов и сказал, что он берет шефство над НРТ и будет покупать протезы. Включил гуманитарную кнопку князя Мышкина — спасителя. Я так это понял… Женя всегда казался очень порядочным человеком. Разочарование космическое. Может, его загнали в угол? Но всегда есть возможность взять чемодан, сына, маму и уехать хоть в Монголию. Может, есть суперсекретное оправдание, которое мы узнаем потом?"
О российских коллегах. "У театра функция — быть моральным императивом. Театральные люди — не божьи одуванчики. В основном — глупые и сомнительные, как все остальные. Но историческая функция театра — моральный императив. И есть ситуации, когда теряешь право (им быть). Навсегда. Остается артист-трюкач, как мартышка в зоопарке. Мы помним советское время: Цой кочегаром работал, а не с Магомаевым и Кобзоном выступал — это выбор".
О Чулпан в Новом рижском театре. "Она хорошая актриса. И она мне как сестра. Я много лет ее знаю. Когда она публично озвучила отношение в интервью Гордеевой, я позвонил и сказал: есть работа. Без этого нельзя. Недостаточно сказать, что я против войны. Это херня. Надо сказать, кто начал войну и кто преступник. Надо сказать словами. И Чулпан это сделала. И я ее пригласил…
Единственная надежда, чтобы количество таких людей стало больше. Их недостаточно. Это и был мой пафос, почему я пригласил ее. И почему пригласил Диму Крымова, который ставит у нас. Европа и Латвия будут спокойно жить только тогда, когда рядом будет нормальная Россия".
О российской эмиграции. "Быть в эмиграции — страшно трудно. Нервы поломаны, все между собой дерутся. Так было и в латышской эмиграции. В Америке глотки друг другу грызли. Это нормально. Но многих смущает, когда слушаешь эмиграционные русские каналы, как мало у них рациональных и конструктивных идей. Все продолжают ужасаться и повторять слово на букву "п" — дальше дело не идет.
Прошло больше 150 дней. Это странно, когда уехали сотни, тысячи и миллионы — айтишников, ученых, бизнесменов — разумных и мудрых людей. Не хватает рациональной дискуссии. Инновационных стартапов. Вчера американский Сенат двигал на послед стадию проект, чтобы Россия получила статус государства, спонсирующего терроризм. Надо придумать способ, как молодым парням (российским солдатам) донести мысль о последствиях для их жизни от участия в терракции. Или как бороться с мобилизацией. Можно придумать нестандартные и хитрые ходы".
Об "инновационных идеях" Херманиса. "Например, всем, кто дезертирует на фронте, дать какие-то гарантии, даже денежные и политическое убежище в каких-то странах. Германия всегда готова. Лучше это предложить, чем посылать оружие в Украину.
После премьеры (спектакля "Постскриптум" мы получили много запросов из российских (информационных) агентств, которые хотели приехать и присутствовать. Я предложил, чтобы наша пресс-служба им объявила "добро пожаловать, но все представители прессы своим присутствием в зале автоматически осуждают преступления Путина" — они все тут же исчезли, начиная с ТАСС…
Все говорят, что в Кремле болваны. Но раз их не перехитрить, значит, на этой стороне еще большие болваны? Почему развалился СССР?.. В Латвии все началось с группы интеллектуалов: в накуренной квартире ночами сидели 30 человек и придумывали шахматную партию, в которой Кремль проиграет. И лишь потом были песни, демонстрации и Народный фронт. Это упустили белорусы. Бизнесменам надо было собраться, закрыться и не выходить, пока не придумают что-то. Уверен, что всегда есть интеллектуальные очень хитрожопые инструменты".
О "пятой колонне" в Европе и Латвии. "Они же ничего решать не будут. Это, извините, биомасса — она ничего не решает… В Кремле деньги любят больше всех других инстинктов — это можно использовать".
О вине Запада в создании монстра. "Восточная Европа была хорошо информирована. У нас есть своя куча трупов за последних сто лет из-за России. Когда мы вступили в ЕС, призывали коммунизм приравнять к нацизму. Это не проходило. Западная Европа — странный коктейль левого либерализма. У них наивный и сентиментальный взгляд на Россию.
Западные люди думали, если им "Макдональдс" нравится — им и демократия понравится. Не понимали, что в традиции России — вертикаль власти, иерархия. В Европе — горизонталь: тут все друг друга контролируют, есть недоверие к единому лидеру. И Западная Европа попала в яму, капкан, великое недоразумение".
Об общении с Меркель. "Это был год после Крыма. И она мне призналась, что Путин все время с ней иронично обходился, высокомерно издевался. А с ее стороны я чувствовал, что у нее, как у всех немцев, травма войны, чувство вины, русские — табу на обструкцию, они избавили мир от Гитлера. И не очень адекватное восприятие ситуации — это у всех немцев… Мы почти все время говорили о России. Это ей покоя не дает. Понимает, что водят за нос, но не знает, как быть. На Чемпионате мира по футболу в Рио она сидела в ложе с Путиным, спрашивала, откуда русские танки на Донбассе. А он говорил, что их можно в магазине купить. Мол, есть семь способов, как их достать…"
О разнице менталитетов русских и украинцев. "Русский солдат на каждое действие спрашивает разрешение командира, а тот — своего командира и так — четыре ступени командиров. Украинцы — никто никого не слушает, каждый берет инициативу на себя. Недаром они дрались в парламенте. Это их и спасает. Нет у них страха перед авторитетом. Хаос им на руку. Если бы они до войны переняли европейскую бюрократию — они бы уже проиграли войну. Но был полный драйв и свобода — они импровизируют все время. Нет тупого подчинения начальнику, если он идиот".
О ситуации в Кремле. "Встретил Венедиктова — мы знаем, что он всех знает — (из его слов) я понял, что в Кремле все злые. Даже Песков. Для всех (война) неприятный сюрприз — вся их жизнь испорчена. Весь комфорт. Значит, надо это использовать. Там это и решится. Если первую персону дисквалифицируют, будет переходный период, как после смерти Сталина. Все будут валить вину на него…"
О психологии Путина. "Я не политик, но психологию людей знаю. Тренировался как режиссер. Возможен и очень плохой вариант. Если человек 23 года абсолютно одинок — в мозгах происходят необратимые процессы. Можно ждать что угодно. Он себя мессией чувствует… Он смотрит по-другому на глобус. Не стоит его представлять сумасшедшим дураком. Надо считаться, что все серьезно".