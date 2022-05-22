Предпочтения латвийцев при покупке машины - "дизель" до 7000 евро

В ближайшие 12 месяцев новую машину планируют купить 5% жителей Латвии, а почти новую (1–3 года) – 4% опрошенных.

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Большинство тех, кто планирует покупку авто (14% опрощенных), будут искать транспортное средство старше 5 лет, а еще 7% хотят прибрести авто в возрасте от 3 до 5 лет. Таковы результаты опроса банка SEB.

Ищут "дизель" до 7000 евро

Планируя покупку автомобиля, большинство респондентов (35%) будут искать машину с дизельным двигателем. На втором месте оказались автомобили с бензиновым двигателем (22%), а на третьем — гибриды (19%). Менее востребованы электромобили (8%) и автомобили с газовым оборудованием (4%). В то же время 12% опрошенных заявляют, что им вообще все равно, какое топливо использовать.

"Низкий интерес к электромобилям понятен — его цена выше, а по нашему опросу мы видим, что большинство респондентов (43%) планируют купить автомобиль не дороже семи тысяч евро. Каждый пятый будет искать машину до 10 тысяч и еще 16% — в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч. Позитивный момент — с апреля доступна господдержка для покупки электромобилей и гибридных автомобилей, что помогает немного сократить разрыв в цене между электромобилями и другими автомобилями. В нашем портфеле уже есть первые сделки с господдержкой, но пока рано судить, сможет ли программа поддержки "сдвинуть" рынок экологических автомобилей", — комментирует член правления SEB līzings Матисс Яневич-Дамбис.

Самые популярные — Hyundai, Škoda и Volkswagen

Оценивая результаты SEB līzings в первом квартале, можно сказать, что спрос на новые автомобили со стороны частных лиц несколько снизился, в связи с чем объем предоставленного финансирования несколько ниже, чем год назад. Зато как число сделок, так и объем финансирования в сегменте подержанных автомобилей в этом году выше, чем в прошлом. Около 62% оформленных в лизинг малоподержанных авто моложе 3 лет, а еще 26% — в возрасте от 4 до 6 лет. Средняя сумма сделки в сегменте подержанных машин составляет около 14 тысяч евро.

"Спрос на малопользованные автомобили можно объяснить нехваткой новых автомобилей — срок их поставки может составлять от нескольких месяцев до года. Эта тенденция, учитывая ситуацию в мире, сохранится еще некоторое время, поэтому мы прогнозируем, что число сделок с малопользованными машинами будет продолжать расти. В настоящее время как по объему, так и по количеству сделок сегмент новых автомобилей все еще в два раза превышает сегмент малоподержанных, однако эта пропорция может измениться", — продолжает Яневич-Дамбис.

По данным SEB līzings, наиболее популярными моделями автомобилей в сегменте подержанных автомобилей остаются Volkswagen PASSAT, Nissan QASHQAI, Škoda OCTAVIA, Volkswagen GOLF и Toyota COROLLA. В сегменте новых автомобилей средняя сумма сделки составляет около 20 тысяч евро. Наиболее популярными моделями автомобилей являются Hyundai TUCSON, Škoda Karoq, Nissan QASHQAI, Škoda Kodiaq и Škoda OCTAVIA.

"В сегменте электромобилей сейчас мы видим спрос со стороны предпринимателей, которые обновляют свой автопарк. Средняя сумма финансирования в этом сегменте составляет 42 тысячи евро. Наиболее популярными автомобилями в сегменте коммерческого транспорта являются Fiat Ducato и Mercedes-Benz eSprinter, а в сегменте легковых автомобилей — Škoda Enyaq IV, BMW i3, а также Audi e-Tron, Hyundai Kona, Mazda MX-30, Opel Mokka-е. Cо стороны частных клиентов в прошлом году было затишье, что можно объяснить объявленной в начале 2021 года программой господдержки, вступившей в силу в конце года", — заключает член правления SEB līzings.

Опрос населения по заказу банка SEB был проведен компанией Norstat в мае этого года, в нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.