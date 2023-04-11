Предприниматель Пиленс будет баллотироваться в президенты Латвии

Бизнесмен, основатель "Объединенного списка" Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента, подтвердил политик в интервью агентству LETA.

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Пиленс первым выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в мае президентских выборах. Нынешний президент Эгилс Левитс пока не сообщил, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Пиленс пояснил, что решение было принято после тщательного обдумывания. Именно поэтому на это ушло так много времени, хотя спекуляции о кандидатуре Пиленса ходили давно.

"Время Пасхи — это время серьезных размышлений в христианском мире. [..] Это не вопрос желания или нежелания. Перед войной в Украине я говорил, что эта должность — не то, что за что мне действительно хотелось бы бороться. Но ситуция в мире очень меняется, и мы ответственные люди — также те, кто приходит в политику. У меня 35 лет в бизнесе за плечами, по профессии я архитектор, и чтобы наступила ясность с этим очень высоким уровнем доверия, которое мне оказали члены "Объединенного списка", нужно время. Чтобы понять, готов ли я нести такую ​​ответственность, чтобы обсудить с семьей и приступить к урегулированию вопросов, связанных с бизнесом, потому что потенциальная должность президента государства не соединима с предпринимательской деятельностью", — сказал Пиленс.

Чтобы занять должность главы государства в случае избрания, Пиленсу придется отказаться от бизнеса. Он сообщил, что работа над этим процессом уже началась.

Пиленс будет кандидатом от "Объединенного списка" при "стопроцентной поддержке" этой политической силы, заявил предприниматель. Пиленс пока не комментирует, на поддержку каких еще политических партий он надеется, но готов вести переговоры со всеми политическими силами, представленными в парламенте.

На вопрос о возможности получить необходимое большинство голосов Пиленс сказал, что баллотироваться на пост президента — серьезное решение.

"Если бы мы, люди из "Объединенного списка", депутаты, я не видели возможности получить большинство голосов, то, очевидно, это был бы просто театральный спектакль", — отметил Пиленс.

На вопрос о том, на поддержку каких партий он надеется, политик подчеркнул, что в президентских выборах участвуют 100 депутатов, избранных гражданами Латвии. Пиленс готов идти во все фракции, разговаривать со всеми избранными депутатами, зная, что "за этим стоит жесткий мандат "Объединенного списка".

По мнению Пиленса, в парламенте нет лучших или худших голосов, учитывая, что парламент избрали граждане Латвии — граждан Латвии, разделенных по своей политической принадлежности, видению будущего.

"В моем понимании все 100 голосов равны. [..] На мой взгляд, голоса можно полностью разделить между оппозиционными и коалиционными. Президент, как политически нейтральное лицо, несет ответственность за весь процесс как в целом, за весь политический спектр. Нужно также способным коммуницировать со всем политическим спектром", — сказал Пиленс.

Предприниматель Улдис Пиленс — фигурант Топ-100 латвийских миллионеров, совладелец лиепайского архитектурно-строительного предприятия UPB holdings. В прошлом году оборот концерна UPB составил около 237 млн евро — как и в предыдущем, 2020 году. Прибыль холдинга в 2020 году превышала 13 млн евро. UPB — один из крупнейших индустриальных концернов в странах Балтии (строительство, проектирование, производство стройматериалов, монтаж, сервис).

Пиленс родился в 1956 году в Лиепае. Высшее образование получил на архитектурно-строительном факультете Рижского политехнического института, а также в Веймарской архитектурно-строительной школе. В свое время он был главным архитектором Лиепаи и консультантом Латвийского союза архитекторов.

Для 66-летнего Пиленса нынешний поход в политику — не первый. В 1998 году Пиленс был избран в правление Народной партии Андриса Шкеле, в СМИ его называли другом олигарха. Был депутатом Лиепайской городской думы, а также председателем правления Лиепайской Свободной экономической зоны и правления Лиепайского порта.

В 2008 году Пиленс вышел из Народной партии, и до нынешних выборов не присоединялся ни к одной политической партии, занимаясь бизнесом.

В 2022 году стал идейным вдохновителем "Объединенного списка", а также — кандидатом в премьеры от этой политической силы. На этапе формирования нынешнего правительства Пиленс вступал в споры с действующим премьером Кришьянисом Кариньшем от "Нового Единства".