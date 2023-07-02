Предприниматель Стендзениекс: "национализм и патриотизм — это почти одно и то же"

Страна без национализма — это просто территория сложной формы, заявил в эфире программы "Открытый разговор" предприниматель Эрик Стендзениекс. Он отметил, что термин "национализм", в его понимании, несет положительную окраску, призвав не путать его с радикальными проявлениями, сообщает Rus.LSM.
По словам Стендзениекса, лично для него "национализм и патриотизм — это почти одно и то же". При этом он подчеркнул, что говорит именно о национализме, а не нацизме: "Это гордость за культуру, язык, место, где ты живешь. Страна без национализма и патриотизма — это просто территория сложной формы".
По мнению предпринимателя, никакой негативной окраски слово "национализм" не несет: "Существует Латвийский национальный театр, Латвийская национальная опера, Латвийская национальная библиотека. Разве это проявления радикального национализма? Я как-то не видел там каких-то побитых или пришитых к кресту людей".
На вопрос, вписывается ли в это понятие и политическая сила Национальное объединение, Стендзениекс ответил отрицательно: "Они совершенно дискредитировали и этот термин, и саму идею. Это объединение людей, чьи идеи не имеют ничего общего с национализмом. Если не ошибаюсь, они были в каждом правительстве со времен восстановления независимости, где просто голосовали за того, кто у власти. При этом сами уворачивались от власти, чтобы их ни в чем не обвинили.
Публицист Бенс Латковскис согласился с Эриком Стендзениексом, что национализм и патриотизм "в латвийской специфике" одно и то же. Но возразил ведущей программы Ольге Князевой, что это слово вообще может иметь какую-то негативную окраску.
"Эта ваша интерпретация, что национализм — это что-то плохое, мне кажется совсем неуместной. Это чисто русская, шовинистическая, империалистическая интерпретация. В русском обществе почему-то кажется, что если человек говорит на русском, это интернационально. А если другой хочет везде говорить на своем языке, он националист, плохой. Мы это помним и со времен СССР — и из русского сознания это никуда не делось до сих пор. Но это бред сивой кобылы — никакого интернационала в СССР не было, была сплошная русификация!" — заявил публицист.
Латковскис также высказался в поддержку Национального объединения: "Это единственная реальная сила, которая противостоит русскому шовинизму, который из русских голов никак не искоренить".
При этом он не согласен с тем, что русских притесняют, заявив, что народ численностью в полтора миллиона никак не может притеснять другой народ, в стране которого живут 140 млн человек.
Отдельно гости программы упомянули поэтессу Лиану Лангу, которая ведет кампанию "дерусификации". Латковскис выразил мнение, что она могла бы быть громче, а Стендзениекс поставил под сомнение применяемые методы.
"Лиана борется с частными компаниями. Во-первых, она начинает не с того конца. Во-вторых, меня напрягает, когда люди вторгаются в частное пространство. Например, двое сотрудников ресторана говорят между собой на своем языке. Может, она никогда не бывала в европейских городах, не заходила в итальянские или китайские рестораны. Я изучаю людей и общество уже 30 лет. И знаю, что любая революция поедает своих детей. И когда ты пользуешься методами тех, с кем борешься, это всегда плохо заканчивается", — заявил Стендзениекс.
Предприниматель отметил, что терпеть не может, когда на него давят: "Если меня заставляют привиться от гриппа или говорят, что, не купив сковородку, я уберегу себя от вируса, или Ланга оскорбляет меня за то, что я говорю по-русски — у меня рождается противоположная реакция... Я знаю, какой я националист, какой я человек, какой я мужчина. Но когда сверху ставится штамп, то могу и подальше послать".