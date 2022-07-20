Предприниматели: в предвыборных программах должны быть предложения увеличению экспорта и производительности

Латвийская торгово-промышленная палата и Латвийская конфедерация работодателей считают, что предложения по увеличению экспорта и производительности должны быть включены в партийные программы на выборах в 14-й Сейм. При этом сам глава Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите присоединился к "Объединенному списку", который участвует в парламентских выборах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В среду пресс-конференциях обеих организаций были представлены разработанные рекомендации для экономических программ партий.

Стратегическая цель, поставленная в рекомендациях — увеличить до 2026 года экспорт, чтобы он составлял не менее 70% валового внутреннего продукта (ВВП) и способствовал росту производительности труда.

Предложены рекомендации для экономических программ политических партий по семи направлениям с 26 задачами в различных сферах, важных для бизнеса и экономического роста.

Организации считают, что в сфере энергетики необходимо обеспечить безопасность и конкурентоспособность цен на энергоресурсы, а также продвигать проекты по возобновляемым источникам энергии и сжиженным природным ресурсам.

В области налогооблажения приоритетами должны стать конкурентоспособность налогов на рабочую силу, простота в администрировании налогов для малых предпринимателей и мотивирующая налоговая политика самоуправлений.

Для продвижения инноваций необходимо разработать новую систему, включающую инструменты, способствующие сотрудничеству науки и предпринимателей. Развитие человеческого капитала требует изменений в сфере образования, мотивации учащихся к изучению предметов естественных наук и технологий, обучения в условиях рабочей среды в профессиональном образовании и введения в школах экономической программы Junior Achievement Latvia, говорится в рекомендациях.

Организации также призывают к решению проблем доступности рабочей силы. В частности необходимо обеспечить мобильность рабочей силы, более широкое вовлечение трудоспособных людей в рынок труда.

Также нужно достичь улучшений в процессах государственного управления для повышения эффективности государственных инвестиций, освоения фондов Европейского союза и поощрения добросовестной конкуренции. Также организации отмечают важность сотрудничества с неправительственными организациями как при организации регулярных встреч, так и при оценке кандидатов на посты министров экономики и финансов.

Президент Латвийской Торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис заявил, чтоЛатвия должна быть страной, где рождаются и собираются таланты, которые при благоприятных условиях могут обеспечить экономическое развитие и способствовать благосостоянию.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите, присоединившийся к "Объединенному списку", стартующего на выборах в Сейм, отметил, что организациям предпринимателей важно, чтобы политики не только слушали рекомендации, но и прислушивались к ним. Организации убеждены, что без сотрудничества между государственной администрацией и предпринимателями Латвия не достигнет амбициозных целей.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.