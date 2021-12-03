Предприятие "Clean R" оштрафовано за нечищеные улицы в Резекне
Foto: Pixabay

Предприятие "Clean R", отвечающее в Резекне за ежедневное содержание городских улиц и тротуаров, не выполнило обязательств по договору и оштрафовано на 10 500 евро, сообщает городской портал.

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В связи с неудовлетворительной ситуацией в городе председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич предупредил снегоуборщиков о качестве работ, а также распорядился устранить нарушения.

Начальник управления городской среды и развития Георгий Орлов сообщил, что по состоянию на 1 декабря составлено более 20 актов по невыполненным работам. Специалисты самоуправления обнаружили не очищенные от снега тротуары в нескольких микрорайонах города.

По словам Орлова, если качество работы и дальше будет неудовлетворительным, то за каждое нарушение будут налагаться штрафные санкции. "Мы должны признать, что есть проблемы, и Clean R не может с ними справиться", - сказал Орлов, поблагодарив людей, которые информировали о нерасчищенных улицах.

Договор с Clean R требует регулярной уборки тротуаров, причем тротуары должны быть очищены по всей ширине к 8 часам утра.

В четверг, 2 декабря, представители Резекненской городской думы встретились с руководством Clean R. Представители предприятия согласились с претензиями самоуправления.

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LETA

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LETA
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