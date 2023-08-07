Председатель Добельского края: ущерб от бури в крае очень серьезный
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Ущерб, причиненный сегодняшней бурей Добельскому краю, очень серьезный, сообщения о поврежденном имуществе продолжают поступать, сообщил председатель Добельской думы Ивар Горскис.

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Он подчеркивает, что руководство края в настоящее время проводит обследование территорий и фиксирует ущерб, причиненный стихией. Горскис говорит, что на текущий момент нет сообщений о пострадавших, но есть сведения о том, что в некоторых населенных пунктах не осталось ни одного неповрежденного дома.

Уже сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

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