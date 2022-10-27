Председатель Европарламента отметила опыт Латвии в сохранении демократических ценностей

Опыт и лидерство Латвии будут важны при следующих шагах, которые ЕС должен будет предпринять для преодоления угроз демократическим ценностям, процветанию и миру, сказала председатель Европарламента Роберта Метсола, обращаясь к депутатам на последнем заседании 13-го Сейма.

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По ее словам, Латвия прекрасно понимает, с "чем мы имеем дело", и давние предупреждения Латвии о России были правильными. Бороться за мир нужно свободой, справедливостью и ответственностью, отметила политик.

Метсола подчеркнула, что Латвия является примером того, как граждане и политики могут объединиться, чтобы противостоять жестокой автократической власти. Однако необходима более сильная солидарность ЕС, что особенно важно для преодоления общих энергетических и экономических кризисов. "Если мы не будем действовать сообща сейчас, быстро нарастающие негативные последствия скажутся на благополучии бизнеса, домохозяйств и граждан ЕС", — сказала председатель Европарламента.

Метсола отметила, что Латвия для нее является символом надежды, перемен и стойкости. Страна является доказательством того, что люди могут преодолевать трудности, сопротивляться и вырваться из оков истории, присоединившись к ЕС и строя общее будущее. Европейские ценности живут в жителях Латвии, сказала председатель Европарламента.

По словам Метсолы, политическое мужество необходимо, когда приходится противостоять несправедливой, незаконной и недопустимой российской агрессии на Украине. "Мы наблюдаем попытку Кремля переписать историю, восстановить железный занавес и систему сфер влияния, и это неприемлемо", — подчеркнула она.

По словам Метсолы, ЕС очень быстро ввел далеко идущие и болезненные санкции против России и Беларуси. ЕС — вместе с Украиной в ее борьбе, но нужно делать еще больше, подчеркнула председатель Европарламента.

Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, необходимо ввести еще больше санкций и укрепить безопасность в приграничных районах Латвии, а Украине нужно еще больше помогать финансово и в военном отношении, сказала председатель Европарламента.