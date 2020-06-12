Председатель NEPLP: поправки к закону о СМИ станут поворотной точкой в борьбе с российской пропагандой

Сейм, приняв поправки к закону об электронных средствах массовой информации (СМИ), существенно расширил полномочия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) в борьбе с враждебным Латвии контентом, облегчив аннулирование разрешений на ретрансляцию, а также выяснение истинных выгодоприобретателей телеканалов и радиостанций, заявил NEPLP.

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Поправки станут поворотной точкой в борьбе с российской пропагандой, так как расширены права совета проверять истинных выгодоприобретателей СМИ, в результате NEPLP получит более мощное оружие, заявил председатель совета Ивар Аболиньш.

Поправки к закону предусматривают, что при оценке информации об истинном выгодоприобретателе НСЭСМИ необходимо будет учитывать несколько критериев, например, угрожает ли он национальной безопасности и общественному порядку, состоит ли в антиправительственной или преступной организации. NEPLP также должен будет принять во внимание, распространяются ли на истинного выгодоприобретателя международные или национальные санкции, имеет ли он судимости за преступления против человечества, военные преступления, геноцид, преступления, связанные с терроризмом, и преступления против государства.

Закон предусматривает, что с учетом доступной НСЭСМИ информации, а также информации, предоставленной компетентными органами об истинном выгодоприобретателе, совет сможет принимать решения об аннулировании разрешений на вещание или ретрансляцию.

Как сообщалось, 11 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие, что в основное предложение телеканалов будет запрещено включать программы, в отношении которых в течение последних трех лет NEPLP принимал решения о запрете ретрансляции.