Председатель правления Latvijas gāze не видит возможности платить за газ из России рублями
Foto: DELFI

Председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за природный газ из России в рублях.

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Он пояснил, что действующие условия договора предусматривают расчеты в евро и неясно, как вообще могут осуществляться расчеты в другой валюте.

"Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом, в другой валюте", — сказал Калвитис.

Как уже сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду заявил, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", в том числе во все государства-члены Европейского союза, только в рублях. Он поручил внедрить эти изменения в течение недели.

"Россия продолжит поставлять газ в объеме, предусмотренном ранее заключенными договорами", — добавил Путин.

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