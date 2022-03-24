Председатель правления Latvijas gāze не видит возможности платить за газ из России рублями

Председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за природный газ из России в рублях.

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Он пояснил, что действующие условия договора предусматривают расчеты в евро и неясно, как вообще могут осуществляться расчеты в другой валюте.

"Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом, в другой валюте", — сказал Калвитис.

Как уже сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду заявил, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", в том числе во все государства-члены Европейского союза, только в рублях. Он поручил внедрить эти изменения в течение недели.

"Россия продолжит поставлять газ в объеме, предусмотренном ранее заключенными договорами", — добавил Путин.