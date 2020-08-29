Председатель Рижского избиркома: поток избирателей не будет большим

Поток избирателей на участках во время внеочередных выборов в Рижскую думу вряд ли будет большим, заявил LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сообщил, что сегодня утром все избирательные участки открылись без проблем и новостей о каких-либо инцидентах не поступало. "Те, кто спешил, проголосовали заранее", - сказал Кокинс, пояснив, что если во время предварительного голосовании была большая активность избирателей, то в день выборов вряд ли таковая будет. По его словам, возможно, избиратели станут более активными после полудня.

Ранее уже сообщалось, что по сравнению с предыдущими выборами в РД явка в первый час была заметно ниже - в этом году 0,4% (1691 человек), в 2017 году - 1,04% (4426).

156 избирательных участков открылись в Риге в 7:00. Участки будут открыты до 22:00. До этого с 26 по 28 августа проходило предварительное голосование.