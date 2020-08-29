Председатель Рижского избиркома: поток избирателей не будет большим

Поток избирателей на участках во время внеочередных выборов в Рижскую думу вряд ли будет большим, заявил LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс.
Он сообщил, что сегодня утром все избирательные участки открылись без проблем и новостей о каких-либо инцидентах не поступало. "Те, кто спешил, проголосовали заранее", - сказал Кокинс, пояснив, что если во время предварительного голосовании была большая активность избирателей, то в день выборов вряд ли таковая будет. По его словам, возможно, избиратели станут более активными после полудня.
Ранее уже сообщалось, что по сравнению с предыдущими выборами в РД явка в первый час была заметно ниже - в этом году 0,4% (1691 человек), в 2017 году - 1,04% (4426).
156 избирательных участков открылись в Риге в 7:00. Участки будут открыты до 22:00. До этого с 26 по 28 августа проходило предварительное голосование.