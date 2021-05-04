Председатель Сейма: свобода не может существовать без общей ответственности

В современной Европе, в том числе в Латвии, людям предоставлено много свобод, но свобода как одна из основных ценностей демократии не может существовать без общей ответственности. Об этом заявила на торжественном заседании Сейма в честь 31-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики председатель парламента Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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Она сравнила свободу с огнем, которому нельзя позволять погаснуть и который нужно постоянно поддерживать. "4 мая мы отмечаем особый праздник. Это день, когда мы вновь обрели свободу, которой так жаждали. День, когда спустя десятилетия сбылась мечта нескольких поколений латвийцев - вернуть наше независимое государство", - сказала Мурниеце.

Председатель Сейма напомнила, что сила народа проявляется тогда, когда люди ощущают свою принадлежность к чему-то большему, когда все следуют одной цели. "Точно так же, как всегда нужно поддерживать огонь свободы, необходимо заботиться и о защите, сохранении и развитии своего языка", - подчеркнула Мурниеце.

Она поблагодарила членов Верховного совета за их мужество и голосование 4 мая 1990 года, которое "изменило реальность и сделало нас свободными, определило будущий курс нашей нации и страны - возвращение в Европу, западное культурное и геополитическое пространство, демократию".

Как отметила Мурниеце, время пандемии Covid-19 показывает, что люди стараются изо всех сил бороться с распространением вируса. "В этот праздник я от всего сердца хочу поблагодарить всех жителей Латвии за их терпение и ответственность", - сказала председатель Сейма, подчеркнув, что в настоящее время главное - уменьшить распространение вируса, защитить здоровье людей и их жизнь.

Она подчеркнула, что принятые Сеймом и правительством решения, в том числе об ограничениях, необходимы каждому жителю Латвии для получения адекватной медицинской помощи в условиях пандемии.

"Медикам всего мира сейчас тяжело. Латвийские врачи все это время проявляли удивительный профессионализм, самоотречение и мудрость. Большое спасибо за все, что вы делаете больше года! Мы восхищаемся вами!" - сказал Мурниеце, подчеркнув, что в настоящее время массовой вакцинации, к сожалению, препятствуют злостные вымыслы и ложь о составе и действии вакцин.

Спикер также подчеркнула, что одна из важнейших ценностей для всего общества - это семья. "К сожалению, год пандемии был трудным для семей. Удаленная работа и онлайн-обучение стали проверкой как для детей, так и для взрослых", - сказала Мурниеце, поблагодарив педагогов за их героизм и способность быстро переключиться на цифровую среду.

Она подчеркнула, что истинная сила рождается, когда люди ощущают свою связь с другими людьми, с латышским языком, с общей целью, идеалом и общей мечтой. "Это то, что делает нас сильнее, помогает изменить реальность, чтобы сделать ее лучше для себя и окружающих нас людей. Каким бы трудным ни был опыт, достижения дают новые крылья и веру в будущее Латвии", - сказала председатель Сейма.

Как сообщалось, во вторник Сейм собрался на торжественное заседание, посвященное Дню восстановления независимости Латвийской Республики, на котором Инара Мурниеце выступила с речью.