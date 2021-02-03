Председатель Сейма ушла на самоизоляцию

Обновление данных для оплаты абонемента на платный контент DELFI
Добрый день!
DELFI производит улучшения сервиса и безопасности, чтобы сделать ваши платежи более удобными и безопасными. Пожалуйста, обновите свои данные*. В благодарность за сотрудничество мы дарим вам абонемент на 8 последующих недель за 1 евро.
*В случае, если вы не обновите данные, абонемент продолжит действовать до конца оплаченного периода времени, а автоматическая оплата может не произойти. Если это произошло, пожалуйста, оформите абонемент заново.
Loading...
Что бы удалить профиль Вам необходимо прервать подписку DELFI plus. Это можно сделать в разде аккаунта "Подписка на DELFI plus"
Отправлено успешно!
Ошибка! Неудалось отправить! Попробуйте позже!
Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!