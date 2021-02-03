Председатель Сейма ушла на самоизоляцию
Foto: Saeimas administrācija

Председатель Сейма Инара Мурниеце после контакта с заболевшим Covid-19 человеком ушла на самоизоляцию.

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Как агентству LETA сообщила представитель спикера Даце Балоде, Мурниеце продолжает работать, но удаленно.

Перед окончанием срока самоизоляции Мурниеце сдаст тест на Covid-19.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Инара Мурниеце
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