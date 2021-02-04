Председатель Суда Сатверсме: даже во время ЧС ограничения свобод должны быть взвешенными

Даже во время чрезвычайной ситуации Конституция продолжает действовать. Ограничение свобод жителей должно взвешиваться, подчеркнула в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV председатель Суда Сатверсме Санита Осипова.

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Суд уже получил десятки жалоб на ограничения из-за Covid-19. Несколько дел, касающихся азартных игр, объединили в одно, и суд уже состоялся — признав, что ограничения на азартные игры во время ЧС не соответствует Конституции.

"Это ответственность и свобода самого человека, в которую не должно вмешиваться государство. Государство не должно становиться опекуном человека, который лучше знает, как ему потратить деньги или свободное время", — считает Осипова.

В контексте этого решения суд может смотреть и на другие ограничения, напрямую не связанные с пандемией.

"Мы призвали законодателей и Кабинет министров оценивать каждое ограничение, прежде чем оно дойдет до людей. Во время чрезвычайной ситуации, конечно, у государства больше свобода действий, и Конституция это дозволяет. (..) Однако даже во время чрезвычайной ситуации Конституция продолжает действовать, и ограничения свобод должны взвешиваться", — подчеркнула она.