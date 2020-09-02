Председатель Суда Сатверсме утверждена на должности судьи ЕС

Председатель Конституционного суда (Суд Сатверсме) Инета Зиемеле утверждена на вакантной должности судьи ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

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Она вступит в должность с 7 сентября, и ее полномочия продлятся до 6 октября 2024 года.

Пресс-секретарь Суда Сатверсме Кетия Стразда сообщила, что Зиемеле сегодня находится на заседании суда, поэтому комментариев не даст.

Сейму теперь придется назначать нового судью Суда Сатверсме, а судьям — избирать председателя.

Зиемеле занимала должность председателя Суда Сатверсме с 8 мая 2017 года. Латвийская вакансия судьи суда ЕС была свободна с 17 июня 2019 года. Ранее ее занимал нынешний президент Латвии Эгил Левитс.