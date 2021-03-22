Председателем Гаркалнской думы избран руководитель СССО Эдгар Трейбергс

Председателем думы Гаркалнского края избран депутат и председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) Эдгар Трейбергс (Крестьянский союз Латвии).

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В выборах председателя думы приняли участие 15 депутатов, из которых 10 поддержали кандидатуру Трейбергса, четверо были против, один депутат воздержался. Трейбергс был единственным кандидатом на этих выборах.

Он подчеркнул, что Гаркалнский край, который будет присоединен к новообразованному Ропажскому краю, должен обеспечить своим жителям улучшение, а не ухудшение уровня жизни. "Мы должны бороться за то, чтобы ставки на недвижимость для наших жителей остались такими же, как раньше. Нам также необходимо сохранить размер социальной помощи пенсионерам и учителям", — заявил Трейбергс.

Он также отметил, что в самоуправлении хорошо организована система сбора мусора, которую нельзя потерять, необходимо бороться за сохранение тарифов на отопление и в переговорах с Рижским самоуправлением добиться выгодных тарифов на транспортные услуги.

Избрание нового председателя думы было необходимо, поскольку 1 марта предыдущий глава Гаркалнского края Алвис Зириньш ("Согласие") подал в отставку.