Председателем Крестьянского союза Латвии повторно избран Краузе

Председателем Крестьянского союза Латвии (КСЛ) сегодня на партийном съезде был избран депутат Сейма Арманд Краузе.
На должность председателя выдвигались также заместитель председателя СЗК Ринголдс Арнитис и член СЗК, депутат парламента Виктор Валайнис.
Краузе набрал 93 голоса, Арнитис — 53, Валайнис — 29.
Бывший многолетний председатель КСЛ Август Бригманис был избран первым заместителем председателя, а Валайнис — вторым заместителем.
КСЛ — крупнейшая из партий, входящих в Союз зеленых и крестьян.