Председателем Крестьянского союза Латвии повторно избран Краузе
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Председателем Крестьянского союза Латвии (КСЛ) сегодня на партийном съезде был избран депутат Сейма Арманд Краузе.

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На должность председателя выдвигались также заместитель председателя СЗК Ринголдс Арнитис и член СЗК, депутат парламента Виктор Валайнис.

Краузе набрал 93 голоса, Арнитис — 53, Валайнис — 29.

Бывший многолетний председатель КСЛ Август Бригманис был избран первым заместителем председателя, а Валайнис — вторым заместителем.

КСЛ — крупнейшая из партий, входящих в Союз зеленых и крестьян.

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LETA

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