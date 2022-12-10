Председателем Национального объединения переизбран Дзинтарс

В субботу, 10 декабря Национальное объединение на съезде снова избрало председателем партии своего многолетнего лидера Райвиса Дзинтарса.

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За Дзинтарса проголосовали 224 делегата, против - 24, а два бюллетеня были признаны недействительными.

В правлении Нацобъединения часть членов будет представлена в соответствии с установленным в уставе делегированием, еще часть - в соответствии с проведенными на съезде выборами. В правлении будут работать Дзинтарс, депутат Европарламента Роберт Зиле, депутат Сейма и потенциальный будущий министр обороны Инара Мурниеце; депутат Сейма, министр экономики Илзе Индриксоне; депутат Сейма, министр культуры Наурис Пунтулис и депутат Сейма, потенциальный будущий министр сообщения Янис Витенбергс.

Кроме того, в правлении будут представлены депутаты Сейма Артур Бутанс, Янис Домбрава, Рихард Колс и Угис Митревиц, а также Андрис Чуда, Янис Эглитс, Эгил Хелманис, Янис Иесалниекс, Гирт Лапиньш, Дайнис Лоцис, Имант Парадниекс и Роберт Озолс.

На съезде Дзинтарс отметил, что Национальное объединение должно продолжать ежедневно отстаивать ценности государства, используя время возрождения национальных идей в Латвии и падения "розовых очков" Запада в отношении России.

Дзинтарс также указал, что национальная риторика некоторых других партий может вводить людей в заблуждение, будто эти партии также являются национальными. Однако состоявшиеся во время переговоров о формировании правительства дискуссии об иммиграционной политике показали, что стремление к латышской Латвии - поле тяжелых боев, на котором мало союзников, подчеркнул председатель Нацобъединения.

Политик также заявил, что за идеологией толерантности и равноправия маскируется тоталитарный подход, который пытается вытеснить из академической, медийной и политической среды тех, кто хочет отстаивать традиционные ценности.

При этом Дзинтарс отметил, что необходимо найти способ защитить эти ценности, не возводя стену перед той частью нового поколения, которая получает больше всего информации на различных цифровых площадках.

Политик положительно оценил политический успех Нацобъединения, но призвал не останавливаться на достигнутом.

Как сообщалось, сегодня представители Нацобъединения собрались на съезде для обсуждения ближайших целей и приоритетов, а также для переизбрания руководства партии.