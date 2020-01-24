Председателем правления Больницы им. Страдиня избран бывший госсекретарь Минздрава Муциньш

На собрании участников Клинической университетской больницы им. Страдиня на должности председателя правления был утвержден Риналдс Муциньш, сообщает агентство LETA.

Говоря о развитии больницы, Муциньш сказал, что надо узнать о ценностях персонала и на основании общих ценностей формировать команду. По его словам, мотивированный, знающий персонал - это самый большой ресурс больницы и основа для её развития.

В свою очередь, пациент является самым важным партнером по сотрудничеству больницы, равноправный участник процесса и он должен получить не только наилучшее лечение, но и удобную среду. Пациент должен чувствовать, что о нем заботятся и быть проинформирован о процессе лечения.

Муциньш получил самую высокую оценку комиссии по номинации из 11 претендентов. В прошлом он занимал должности госсекретаря Министерства здравоохранения и Министерства охраны среды и регионального развития. В целом Муциньш работает в госуправлении с 1995 года.