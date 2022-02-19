Председателем правления CSDD еще на пять лет назначен Лукстиньш

В должности председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcijas, CSDD) с 18 февраля еще на пять лет утвержден Андрис Лукстиньш, свидетельствует информация "Firmas.lv".

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В должности председателя правления CSDD с 18 февраля еще на пять лет утвержден Андрис Лукстиньш, свидетельствует информация "Firmas.lv".

Лукстиньш руководит Дирекцией безопасности дорожного движения с момента ее создания в 1997 году. В состав правления компании также входят Мартиньш Криевиньш и Айварc Аксенокс.

CSDD была зарегистрирована в 1997 году, ее основной капитал составляет 38,662 млн евро. Оборот компании в 2020 году составил 48,36 млн евро, а прибыль - 1,93 млн евро.

CSDD - государственное акционерное общество. Дирекция регистрирует в Латвии транспортные средства, выдает водительские права, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей капитала дирекции является Министерство транспорта.