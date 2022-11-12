Председателем правления "Консервативных" избран министр благосостояния Гатис Эглитис
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Совет пока правительственной партии "Консервативные", не сумевшей преодолеть на выборах в 14-й Сейм 5%-й барьер, избран председателем правление министра благосостояния Гатиса Эглитиса, сообщает агентство LETA.

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Своим заместителем Эглитис избрал депутата Кекавской краевой думы Андриса Витолса.

После выборов в 14-й Сейм правление партии взяло на себя ответственность за результаты выборов и объявило о своей отставке. Председатель правления, основатель партии и министр юстиции Янис Борданс проинформировал общественность о том, что больше не будет баллотироваться на пост председателя правления, предоставив возможность новым лидерам. На заседании совета Янис Борданс также снял свою кандидатуру на должность члена правления.

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