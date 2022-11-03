Председателем Саласпилсской краевой думы единогласно избран бывший вице-мэр Анспакс

Сегодня на внеочередном заседании Саласпилсской краевой думы ее председателем был избран представитель "Нового Единства" Райвис Анспакс.
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Депутаты проголосовали за Анспакса единогласно, никто не воздержался и не проголосовал "против".
Нового председателя краевой думы пришлось избрать в связи с тем, что предыдущий председатель думы Раймонд Чударс ("Новое Единство") был избран в 14-й Сейм.
До сих пор Анспакс являлся заместителем председателя Саласпилсской думы.
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