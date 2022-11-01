Председателем Сейма избран Эдвардс Смилтенс из "Объединенного списка"

На своем первом заседании депутаты избрали председателя 14-го Сейма. Инару Мурниеце (Национальное объединение) на посту спикера парламента сменил 38-летний Эдвардс Смилтенс, бывший вице-мэр Риги, депутат 14-го Сейма от "Объединенного списка". Политическую карьеру Смилтенс начинал в рядах "Единства".

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За кандидатуру Смилтенса проголосовали 82 депутата. Единственным его конкурентом был лидер "Стабильности" Алексей Росликов, за которого отдали голоса 11 депутатов.

Впервые после 12 лет пост спикера Сейма занял мужчина. В 2010-2014 годах спикером была Солвита Аболтиня ("Единство"), в 2014-2022 годах — Инара Мурниеце (Национальное объединение). Смилтенс поблагодарил Мурниеце за восемь лет работы — это самый долгий срок пребывания в должности председателя Сейма с начала 90-х годов.

Карьера начиналась в "Единстве"

Эдвардс Смилтенс родился в 1984 году. В 2003 году получил среднее образование в Рижском Французском лицее, в 2006 году защитил степень бакалавра права в Латвийском университете, спустя два года в том же вузе — степень магистра права с квалификацией юриста. Владеет помимо родного латышского английским, французским и русским языками.

В 2010 году был членом правления SIA Juridiskais birojs Smiltēns&Grīnbergs и одновременно делал первые шаги в политике — был помощником депутата Сейма. В том же году Смилтенс баллотировался и был избран в 10-й Сейм. Что характерно — от партии "Единство". От той же партии был избран и в 11-й Сейм на внеочередных выборах. Был парламентским секретарем Министерства земледелия.

В 2014 году Смилтенс не был избран в 12-й Сейм по списку "Единства", но все же стал депутатом парламента — по "мягкому мандату", был парламентским секретарем Министерства образования и науки. В то же году стал членом правления "Единства".

Летом 2017 года, когда "Единство" переживало кризис, был одним из претендентов на должность председателя партии. Однако после очень эмоциональной речи на конгрессе принял решение отозвать свою кандидатуру и выйти из состава партии, оставшись независимым депутатом. Ранее Смилтенс заявлял, что готов, став председателем, реформировать "Единство". В итоге Смилтенс освободил путь к должности Арвилсу Ашераденсу, который возглавляет партию и сейчас. В ноябре 2017 года "Единство", переживавшее спад популярности, исключило из своих рядов Солвиту Аболтиню. В 2018-м году "Единство" с трудом, но преодолело 5%-й барьер на выборах в 13-й Сейм, а на последних выборах стало победителем, получив 26 из 100 мандатов.

"Региональный" период

В свою очередь, Смилтенс уже в 2018 году баллотировался в 13-й Сейм от Латвийского объединения регионов, но избран не был. В 2019 году стал председателем Латвийского объединения регионов.

В августе 2020 года Смилтенс стартовал на внеочередных выборах в Рижскую думу по совместному списку Национального объединения и Латвийского объединения регионов, получившему 7 мандатов в столичном самоуправлении. Был избран депутатом Рижской думы, затем — вице-мэром столицы.

Латвийское объединение регионов — одна из партий, входящих в "Объединенный список" (еще два участника — Латвийская Зеленая партия, вышедшая из состава оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян и Лиепайская партия).

На выборах в 14-й Сейм Эдвардс Смилтенс был избран в Видземеском избирательном округе. В связи с его переходом в парламент в Рижской думе актуализируется вопрос о том, кто займет должность третьего вице-мэра.

Доходы, имущество и семья

Эдвардсу Смилтенсу принадлежит земля и здания в Саулкрасты, автомашина KIA Sportage 2017 года выпуска, части капитала SIA ES Law Consulting. Сбережения депутата Сейма составляют около 15 000 евро, долговые обязательства — превышают 100 тыс евро.

Новый председатель Сейма женат c 2012 года. На момент заключения брака юрист Кристине Еременока, взявшая фамилию мужа, была консультантом Комиссии Сейма по европейским делам. Познакомились на работе — в парламенте.