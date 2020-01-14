Председателем совета Rīgas satiksme назначен Айнарс Озолс

Айнарс Озолс возглавит совет муниципального предприятия Rīgas satiksme, сообщает LETA. Озолс был восстановлен на должности члена совета днем ранее, 13 января.

Решение было принято на заседании совета предприятия. Член совета Нормундс Нарвайшс сказал агентству, что совет пока не назначил заместителя председателя и ещё не были приняты решения об изменениях в правлении предприятия.

Озолс был одним из троих членов совета, уволенных новым вице-мэром Риги Друвисом Клейнсом в конце 2019 года. В начале января новый держатель долей капитала Rīgas satiksme Юрис Радзевич (ЧСР) восстановил в должности уволенных членов совета и уволил назначенных Клейнсом.

Однако за время работы назначенного Клейнсом совета успел завершиться конкурс на должности в правлении Rīgas satiksme. В правление попали Эмилс Якринс и Элина Эпалте-Друлле, ранее исключенные из конкурса из-за репутационных рисков. Это возмутило крупнейшего кредитора предприятия SEB banka, представители которого считают, что репутация нового правления Rīgas satiksme неприемлема и предприятие стало непредсказуемым.