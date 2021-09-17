Председателем суда по экономическим делам назначен Микелис Зумбергс
Foto: Ieva Čīka/LETA

Совет юстиции в пятницу единогласно принял решение назначить председателем суда по экономическим делам Микелиса Зумбергса, который до этого был и. о. председателя суда.

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Зумбергс представил концепцию деятельности суда, в которой подчеркивает, что от суда по экономическим делам ожидается быстрое и эффективное разрешение споров, поэтому судьям необходимо обучение, чтобы распознавать ситуации, когда дело возможно разрешить примирением сторон.

Как указал Зумбергс, с учетом выраженной Советом юстиции озабоченностью по поводу того, что создание специализированного суда не устранит недостатки в работе следственных учреждений, суд по экономическим делам будет целенаправленно формировать диалог с прокуратурой и другими следственными органами.

Как сообщалось, суд по экономическим делам, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о коррупции как в частном, так и в государственном секторах, а также преступлений, связанных с отмыванием денег, начал работу 31 марта этого года. Работу суда будут обеспечивать 10 судей и 24 сотрудника. Суд находится в Риге, но будет рассматривать дела по всем регионам Латвии.

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LETA

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LETA
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