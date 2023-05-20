Председателем Валкской думы избрана Гита Авоте
Foto: Māris Morkāns

На внеочередном заседании Валкской краевой думы в субботу новым председателем думы избрана директор Эргемской основной школы, независимый депутат Гита Авоте. За нее проголосовали девять депутатов, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Авоте была избрана в думу от объединенного списка Видземской партии и "Для развития Латвии", но в марте этого года вышла из фракции бывшего председателя думы Вентса Арманда Крауклиса (Видземская партия).

На должность мэра выдвигался также отстраненный от должности Крауклис, но за его кандидатуру проголосовали только шесть депутатов.

Кандидатуру Авоте выдвинул депутат Виестур Зариньш ("Новое Единство"/Крестьянский союз Латвии), Крауклиса — Айгар Рога (Видземская партия/"Для развития Латвии").

После выборов Авоте поблагодарила Крауклиса за его усердную многолетнюю работу по руководству краем в предыдущие годы.

Как сообщалось, 18 мая на внеочередном заседании Валкской краевой думы шесть депутатов от оппозиции и трое независимых депутатов проголосовали за отстранении от должности Крауклиса из-за утраты доверия.

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