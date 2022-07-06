Председательствующим городом в Латвийской ассоциации больших городов стал Резекне

С сегодняшнего дня Резекне на один год стал председательствующим городом в Латвийской ассоциации больших городов (ЛАБГ), сообщил агентству LETA представитель ассоциации Угис Дарвиньш-Козловскис.

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Сегодня на общем собрании организации был утвержден план работы на следующий год, важнейшими приоритетами которого являются вопросы образования, энергетики, а также доступ самоуправлений к финансовым ресурсам.

Председательствующий город меняется один раз в год на ротационной основе. Предыдущий был годом председательства Лиепаи.

Председатель Резекненской думы Александр Барташевич, получив полномочия, наметил план работы ассоциации на следующий год.

"Значение ЛАБГ в координации работы самоуправлений остается большим. В качестве первоочередной важнейшей работы я вижу обеспечение самоуправлений стабильными энергоресурсами, чтобы защитить жителей от негативных последствий энергетических кризисов", — сказал Барташевич.

Он также указал, что для развития самоуправлений необходимо стабильное финансовое положение для выполнения стоящих перед ними задач. Самоуправления должны располагать видимыми, обозначенными ресурсами, а не компенсациями из специальных фондов. Они должны иметь возможность прогнозировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, а не только на один год, считает мэр.

На общем собрании было принято решение пригласить на встречу представителей ответственных министерств для совместного обсуждения острых вопросов и поиска решений, позволяющих избежать энергетического кризиса.